Divisas / MIDD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MIDD: The Middleby Corporation
133.95 USD 0.74 (0.55%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MIDD de hoy ha cambiado un -0.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 132.89, mientras que el máximo ha alcanzado 137.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas The Middleby Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MIDD News
- Reasons Why You Should Avoid Betting on Middleby Stock Right Now
- Wolfe Research initiates Middleby stock with Outperform rating on growth potential
- Canaccord Genuity raises Middleby stock price target to $175 on survey results
- Middleby extends credit agreement maturity, prepares for business separation
- The Middleby Corporation Stock: Near-Term Upside Is Limited (NASDAQ:MIDD)
- Middleby expands food processing portfolio with acquisition of Oka
- Middleby's Q2 Earnings and Sales Beat Estimates, Decline Y/Y
- Canaccord Genuity lowers Middleby stock price target to $162 on tariff impact
- The Middleby Corporation (MIDD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Middleby Corp stock hits 52-week low at 121.67 USD
- Earnings call transcript: Middleby Corp Q2 2025 sees mixed results, stock dips
- Compared to Estimates, Middleby (MIDD) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Middleby (MIDD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Middleby beats Q2 EPS estimates, but issues soft guidance
- Middleby Q2 2025 slides: Revenue dips 1.4%, plans Food Processing spin-off
- Graham (GHM) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate ATS (ATS) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Analysts Estimate Middleby (MIDD) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- KBAT Group: Promising Growth, But Valuation May Be Getting Ahead Of Itself (Pending:KBAT)
- Turtle Creek Q1 2025 Manager Commentary
- SharkNinja Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- The Middleby Corporation's Separation May Fuel Upside (NASDAQ:MIDD)
- Friday Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks on May 16, 2025
- Middleby Corp director Edward P. Garden acquires shares worth $7.67 million
Rango diario
132.89 137.99
Rango anual
121.70 182.73
- Cierres anteriores
- 134.69
- Open
- 134.64
- Bid
- 133.95
- Ask
- 134.25
- Low
- 132.89
- High
- 137.99
- Volumen
- 2.148 K
- Cambio diario
- -0.55%
- Cambio mensual
- -0.68%
- Cambio a 6 meses
- -12.24%
- Cambio anual
- -4.11%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B