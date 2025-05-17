Валюты / MIDD
MIDD: The Middleby Corporation
134.69 USD 0.50 (0.37%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MIDD за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 132.80, а максимальная — 136.16.
Следите за динамикой The Middleby Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MIDD
- Reasons Why You Should Avoid Betting on Middleby Stock Right Now
- Wolfe Research initiates Middleby stock with Outperform rating on growth potential
- Canaccord Genuity raises Middleby stock price target to $175 on survey results
- Middleby extends credit agreement maturity, prepares for business separation
- The Middleby Corporation Stock: Near-Term Upside Is Limited (NASDAQ:MIDD)
- Middleby expands food processing portfolio with acquisition of Oka
- Middleby's Q2 Earnings and Sales Beat Estimates, Decline Y/Y
- Canaccord Genuity lowers Middleby stock price target to $162 on tariff impact
- The Middleby Corporation (MIDD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Middleby Corp stock hits 52-week low at 121.67 USD
- Earnings call transcript: Middleby Corp Q2 2025 sees mixed results, stock dips
- Compared to Estimates, Middleby (MIDD) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Middleby (MIDD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Middleby beats Q2 EPS estimates, but issues soft guidance
- Middleby Q2 2025 slides: Revenue dips 1.4%, plans Food Processing spin-off
- Graham (GHM) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate ATS (ATS) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Analysts Estimate Middleby (MIDD) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- KBAT Group: Promising Growth, But Valuation May Be Getting Ahead Of Itself (Pending:KBAT)
- Turtle Creek Q1 2025 Manager Commentary
- SharkNinja Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- The Middleby Corporation's Separation May Fuel Upside (NASDAQ:MIDD)
- Friday Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks on May 16, 2025
- Middleby Corp director Edward P. Garden acquires shares worth $7.67 million
Дневной диапазон
132.80 136.16
Годовой диапазон
121.70 182.73
- Предыдущее закрытие
- 134.19
- Open
- 134.36
- Bid
- 134.69
- Ask
- 134.99
- Low
- 132.80
- High
- 136.16
- Объем
- 1.662 K
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- -0.13%
- 6-месячное изменение
- -11.76%
- Годовое изменение
- -3.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.