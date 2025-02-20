FiyatlarBölümler
Dövizler / MGRC
MGRC: McGrath RentCorp

120.77 USD 2.70 (2.19%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MGRC fiyatı bugün -2.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 119.87 ve Yüksek fiyatı olarak 123.43 aralığında işlem gördü.

McGrath RentCorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
119.87 123.43
Yıllık aralık
97.81 129.93
Önceki kapanış
123.47
Açılış
123.43
Satış
120.77
Alış
121.07
Düşük
119.87
Yüksek
123.43
Hacim
503
Günlük değişim
-2.19%
Aylık değişim
0.26%
6 aylık değişim
9.78%
Yıllık değişim
14.43%
21 Eylül, Pazar