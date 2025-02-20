Dövizler / MGRC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MGRC: McGrath RentCorp
120.77 USD 2.70 (2.19%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MGRC fiyatı bugün -2.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 119.87 ve Yüksek fiyatı olarak 123.43 aralığında işlem gördü.
McGrath RentCorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGRC haberleri
- Upbound Group (UPBD) Soars 8.2%: Is Further Upside Left in the Stock?
- McGrath (MGRC) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- McGrath RentCorp Remains Attractive, Though Upside Is Limited (NASDAQ:MGRC)
- United Rentals Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- McGrath RentCorp Q2 EPS Jumps 74 Percent
- Earnings call transcript: McGrath RentCorp beats Q2 2025 expectations
- McGrath Q2 2025 slides: Revenue jumps 11%, guidance raised slightly
- McGrath RentCorp (MGRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- McGrath (MGRC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- McGrath earnings beat by $0.24, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- McGrath RentCorp: It Makes Sense To Buy The Pessimism (NASDAQ:MGRC)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- McGrath Second Quarter Earnings and Conference Call Scheduled for July 24, 2025
- WillScot Holdings: A Company In Flux (NASDAQ:WSC)
- mcgrath rentcorp shareholders approve key proposals at annual meeting
- McGrath RentCorp raises dividend for 34th consecutive year
- McGrath RentCorp’s CFO Keith Pratt sells $576,098 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- McGrath RentCorp: An Attractive Way To Capture Strong Returns
- A Quiet March Will Bring Annual Increases From Seven More Dividend Growth Companies
- McGrath RentCorp (MGRC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- McGrath RentCorp (MGRC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
119.87 123.43
Yıllık aralık
97.81 129.93
- Önceki kapanış
- 123.47
- Açılış
- 123.43
- Satış
- 120.77
- Alış
- 121.07
- Düşük
- 119.87
- Yüksek
- 123.43
- Hacim
- 503
- Günlük değişim
- -2.19%
- Aylık değişim
- 0.26%
- 6 aylık değişim
- 9.78%
- Yıllık değişim
- 14.43%
21 Eylül, Pazar