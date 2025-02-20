通貨 / MGRC
MGRC: McGrath RentCorp
123.47 USD 1.49 (1.22%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MGRCの今日の為替レートは、1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり122.52の安値と124.45の高値で取引されました。
McGrath RentCorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
122.52 124.45
1年のレンジ
97.81 129.93
- 以前の終値
- 121.98
- 始値
- 123.41
- 買値
- 123.47
- 買値
- 123.77
- 安値
- 122.52
- 高値
- 124.45
- 出来高
- 468
- 1日の変化
- 1.22%
- 1ヶ月の変化
- 2.50%
- 6ヶ月の変化
- 12.24%
- 1年の変化
- 16.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K