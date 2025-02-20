クォートセクション
通貨 / MGRC
MGRC: McGrath RentCorp

123.47 USD 1.49 (1.22%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MGRCの今日の為替レートは、1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり122.52の安値と124.45の高値で取引されました。

McGrath RentCorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
122.52 124.45
1年のレンジ
97.81 129.93
以前の終値
121.98
始値
123.41
買値
123.47
買値
123.77
安値
122.52
高値
124.45
出来高
468
1日の変化
1.22%
1ヶ月の変化
2.50%
6ヶ月の変化
12.24%
1年の変化
16.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K