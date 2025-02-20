Devises / MGRC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MGRC: McGrath RentCorp
120.77 USD 2.70 (2.19%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MGRC a changé de -2.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 119.87 et à un maximum de 123.43.
Suivez la dynamique McGrath RentCorp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGRC Nouvelles
- Upbound Group (UPBD) Soars 8.2%: Is Further Upside Left in the Stock?
- McGrath (MGRC) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- McGrath RentCorp Remains Attractive, Though Upside Is Limited (NASDAQ:MGRC)
- United Rentals Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- McGrath RentCorp Q2 EPS Jumps 74 Percent
- Earnings call transcript: McGrath RentCorp beats Q2 2025 expectations
- McGrath Q2 2025 slides: Revenue jumps 11%, guidance raised slightly
- McGrath RentCorp (MGRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- McGrath (MGRC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- McGrath earnings beat by $0.24, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- McGrath RentCorp: It Makes Sense To Buy The Pessimism (NASDAQ:MGRC)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- McGrath Second Quarter Earnings and Conference Call Scheduled for July 24, 2025
- WillScot Holdings: A Company In Flux (NASDAQ:WSC)
- mcgrath rentcorp shareholders approve key proposals at annual meeting
- McGrath RentCorp raises dividend for 34th consecutive year
- McGrath RentCorp’s CFO Keith Pratt sells $576,098 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- McGrath RentCorp: An Attractive Way To Capture Strong Returns
- A Quiet March Will Bring Annual Increases From Seven More Dividend Growth Companies
- McGrath RentCorp (MGRC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- McGrath RentCorp (MGRC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
119.87 123.43
Range Annuel
97.81 129.93
- Clôture Précédente
- 123.47
- Ouverture
- 123.43
- Bid
- 120.77
- Ask
- 121.07
- Plus Bas
- 119.87
- Plus Haut
- 123.43
- Volume
- 503
- Changement quotidien
- -2.19%
- Changement Mensuel
- 0.26%
- Changement à 6 Mois
- 9.78%
- Changement Annuel
- 14.43%
20 septembre, samedi