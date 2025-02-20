CotationsSections
120.77 USD 2.70 (2.19%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MGRC a changé de -2.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 119.87 et à un maximum de 123.43.

Suivez la dynamique McGrath RentCorp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
119.87 123.43
Range Annuel
97.81 129.93
Clôture Précédente
123.47
Ouverture
123.43
Bid
120.77
Ask
121.07
Plus Bas
119.87
Plus Haut
123.43
Volume
503
Changement quotidien
-2.19%
Changement Mensuel
0.26%
Changement à 6 Mois
9.78%
Changement Annuel
14.43%
20 septembre, samedi