MGRC: McGrath RentCorp

123.81 USD 0.47 (0.38%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MGRC за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 122.39, а максимальная — 125.50.

Следите за динамикой McGrath RentCorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
122.39 125.50
Годовой диапазон
97.81 129.93
Предыдущее закрытие
123.34
Open
123.66
Bid
123.81
Ask
124.11
Low
122.39
High
125.50
Объем
169
Дневное изменение
0.38%
Месячное изменение
2.78%
6-месячное изменение
12.54%
Годовое изменение
17.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.