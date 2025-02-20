Валюты / MGRC
MGRC: McGrath RentCorp
123.81 USD 0.47 (0.38%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MGRC за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 122.39, а максимальная — 125.50.
Следите за динамикой McGrath RentCorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
122.39 125.50
Годовой диапазон
97.81 129.93
- Предыдущее закрытие
- 123.34
- Open
- 123.66
- Bid
- 123.81
- Ask
- 124.11
- Low
- 122.39
- High
- 125.50
- Объем
- 169
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- 2.78%
- 6-месячное изменение
- 12.54%
- Годовое изменение
- 17.31%
