Währungen / MGRC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MGRC: McGrath RentCorp
123.47 USD 1.49 (1.22%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MGRC hat sich für heute um 1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 122.52 bis zu einem Hoch von 124.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die McGrath RentCorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGRC News
- Upbound Group (UPBD) Soars 8.2%: Is Further Upside Left in the Stock?
- McGrath (MGRC) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- McGrath RentCorp Remains Attractive, Though Upside Is Limited (NASDAQ:MGRC)
- United Rentals Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- McGrath RentCorp Q2 EPS Jumps 74 Percent
- Earnings call transcript: McGrath RentCorp beats Q2 2025 expectations
- McGrath Q2 2025 slides: Revenue jumps 11%, guidance raised slightly
- McGrath RentCorp (MGRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- McGrath (MGRC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- McGrath earnings beat by $0.24, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- McGrath RentCorp: It Makes Sense To Buy The Pessimism (NASDAQ:MGRC)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- McGrath Second Quarter Earnings and Conference Call Scheduled for July 24, 2025
- WillScot Holdings: A Company In Flux (NASDAQ:WSC)
- mcgrath rentcorp shareholders approve key proposals at annual meeting
- McGrath RentCorp raises dividend for 34th consecutive year
- McGrath RentCorp’s CFO Keith Pratt sells $576,098 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- McGrath RentCorp: An Attractive Way To Capture Strong Returns
- A Quiet March Will Bring Annual Increases From Seven More Dividend Growth Companies
- McGrath RentCorp (MGRC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- McGrath RentCorp (MGRC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
122.52 124.45
Jahresspanne
97.81 129.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 121.98
- Eröffnung
- 123.41
- Bid
- 123.47
- Ask
- 123.77
- Tief
- 122.52
- Hoch
- 124.45
- Volumen
- 468
- Tagesänderung
- 1.22%
- Monatsänderung
- 2.50%
- 6-Monatsänderung
- 12.24%
- Jahresänderung
- 16.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K