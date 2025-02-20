KurseKategorien
Währungen / MGRC
Zurück zum Aktien

MGRC: McGrath RentCorp

123.47 USD 1.49 (1.22%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MGRC hat sich für heute um 1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 122.52 bis zu einem Hoch von 124.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die McGrath RentCorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGRC News

Tagesspanne
122.52 124.45
Jahresspanne
97.81 129.93
Vorheriger Schlusskurs
121.98
Eröffnung
123.41
Bid
123.47
Ask
123.77
Tief
122.52
Hoch
124.45
Volumen
468
Tagesänderung
1.22%
Monatsänderung
2.50%
6-Monatsänderung
12.24%
Jahresänderung
16.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K