통화 / MGRC
MGRC: McGrath RentCorp
120.77 USD 2.70 (2.19%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MGRC 환율이 오늘 -2.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 119.87이고 고가는 123.43이었습니다.
McGrath RentCorp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MGRC News
- Upbound Group (UPBD) Soars 8.2%: Is Further Upside Left in the Stock?
- McGrath (MGRC) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- McGrath RentCorp Remains Attractive, Though Upside Is Limited (NASDAQ:MGRC)
- United Rentals Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- McGrath RentCorp Q2 EPS Jumps 74 Percent
- Earnings call transcript: McGrath RentCorp beats Q2 2025 expectations
- McGrath Q2 2025 slides: Revenue jumps 11%, guidance raised slightly
- McGrath RentCorp (MGRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- McGrath (MGRC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- McGrath earnings beat by $0.24, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- McGrath RentCorp: It Makes Sense To Buy The Pessimism (NASDAQ:MGRC)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- McGrath Second Quarter Earnings and Conference Call Scheduled for July 24, 2025
- WillScot Holdings: A Company In Flux (NASDAQ:WSC)
- mcgrath rentcorp shareholders approve key proposals at annual meeting
- McGrath RentCorp raises dividend for 34th consecutive year
- McGrath RentCorp’s CFO Keith Pratt sells $576,098 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- McGrath RentCorp: An Attractive Way To Capture Strong Returns
- A Quiet March Will Bring Annual Increases From Seven More Dividend Growth Companies
- McGrath RentCorp (MGRC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
119.87 123.43
년간 변동
97.81 129.93
- 이전 종가
- 123.47
- 시가
- 123.43
- Bid
- 120.77
- Ask
- 121.07
- 저가
- 119.87
- 고가
- 123.43
- 볼륨
- 503
- 일일 변동
- -2.19%
- 월 변동
- 0.26%
- 6개월 변동
- 9.78%
- 년간 변동율
- 14.43%
