MEDP: Medpace Holdings Inc

498.60 USD 3.34 (0.67%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MEDP fiyatı bugün -0.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 492.52 ve Yüksek fiyatı olarak 505.88 aralığında işlem gördü.

Medpace Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

MEDP haberleri

Günlük aralık
492.52 505.88
Yıllık aralık
250.05 506.54
Önceki kapanış
501.94
Açılış
505.88
Satış
498.60
Alış
498.90
Düşük
492.52
Yüksek
505.88
Hacim
739
Günlük değişim
-0.67%
Aylık değişim
5.10%
6 aylık değişim
62.23%
Yıllık değişim
49.02%
21 Eylül, Pazar