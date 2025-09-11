Dövizler / MEDP
MEDP: Medpace Holdings Inc
498.60 USD 3.34 (0.67%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MEDP fiyatı bugün -0.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 492.52 ve Yüksek fiyatı olarak 505.88 aralığında işlem gördü.
Medpace Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
492.52 505.88
Yıllık aralık
250.05 506.54
- Önceki kapanış
- 501.94
- Açılış
- 505.88
- Satış
- 498.60
- Alış
- 498.90
- Düşük
- 492.52
- Yüksek
- 505.88
- Hacim
- 739
- Günlük değişim
- -0.67%
- Aylık değişim
- 5.10%
- 6 aylık değişim
- 62.23%
- Yıllık değişim
- 49.02%
21 Eylül, Pazar