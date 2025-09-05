КотировкиРазделы
Валюты / MEDP
Назад в Рынок акций США

MEDP: Medpace Holdings Inc

490.77 USD 5.64 (1.14%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MEDP за сегодня изменился на -1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 487.33, а максимальная — 499.65.

Следите за динамикой Medpace Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MEDP

Дневной диапазон
487.33 499.65
Годовой диапазон
250.05 501.29
Предыдущее закрытие
496.41
Open
495.79
Bid
490.77
Ask
491.07
Low
487.33
High
499.65
Объем
310
Дневное изменение
-1.14%
Месячное изменение
3.45%
6-месячное изменение
59.68%
Годовое изменение
46.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.