MEDP: Medpace Holdings Inc
490.77 USD 5.64 (1.14%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MEDP за сегодня изменился на -1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 487.33, а максимальная — 499.65.
Следите за динамикой Medpace Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
487.33 499.65
Годовой диапазон
250.05 501.29
- Предыдущее закрытие
- 496.41
- Open
- 495.79
- Bid
- 490.77
- Ask
- 491.07
- Low
- 487.33
- High
- 499.65
- Объем
- 310
- Дневное изменение
- -1.14%
- Месячное изменение
- 3.45%
- 6-месячное изменение
- 59.68%
- Годовое изменение
- 46.68%
