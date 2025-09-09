CotizacionesSecciones
MEDP: Medpace Holdings Inc

497.83 USD 7.06 (1.44%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MEDP de hoy ha cambiado un 1.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 485.54, mientras que el máximo ha alcanzado 506.54.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Medpace Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
485.54 506.54
Rango anual
250.05 506.54
Cierres anteriores
490.77
Open
488.47
Bid
497.83
Ask
498.13
Low
485.54
High
506.54
Volumen
566
Cambio diario
1.44%
Cambio mensual
4.94%
Cambio a 6 meses
61.97%
Cambio anual
48.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B