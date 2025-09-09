Divisas / MEDP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MEDP: Medpace Holdings Inc
497.83 USD 7.06 (1.44%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MEDP de hoy ha cambiado un 1.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 485.54, mientras que el máximo ha alcanzado 506.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Medpace Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MEDP News
- Las acciones de Medpace alcanzan máximos históricos de 503,52 dólares
- Acciones de Medpace alcanzan un máximo histórico de 503.52 USD
- Medpace stock hits all-time high of 503.52 USD
- BWAY Shares Gain on FDA Nod for Accelerated Deep TMS Depression Care
- CAH Strengthens Distribution With New Consumer Health Logistics Hub
- GEHC Expands Women's Health Portfolio With AI-Enabled Voluson
- Medpace: Profit Margin, Growth, And Repurchase Program Will Trump Legislative Headwinds
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- SOLV or MEDP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- ISRG Stock Dips Despite Introducing Real-Time Insights on da Vinci 5
- GEHC Eyes icometrix Buyout to Strengthen Neurology Imaging Portfolio
- Why Medpace (MEDP) Outpaced the Stock Market Today
- MMSI Stock Falls Despite CE Mark Win for Embosphere in Knee OA Care
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- The Zacks Analyst Blog Highlights Hasbro, Robinhood Markets, Interactive Brokers, Celsius and Medpace
- Pulse Biosciences Gets FDA IDE Nod for Atrial Fibrillation Study
- Here's Why You Should Retain OPKO Health Stock in Your Portfolio
- 5 Non-Tech Nasdaq Stocks to Buy That Helped the Index Surge in 2025
- Reasons to Add West Pharmaceutical Stock to Your Portfolio Now
- Reasons to Retain Avanos Medical Stock in Your Portfolio Now
- Dentsply Sirona Retains Wellspect Following Strategic Review
- Microbot Shares Rise on FDA Clearance for LIBERTY Robotic System
- Jefferies backs IQVIA and Charles River, cuts ICON on customer losses
Rango diario
485.54 506.54
Rango anual
250.05 506.54
- Cierres anteriores
- 490.77
- Open
- 488.47
- Bid
- 497.83
- Ask
- 498.13
- Low
- 485.54
- High
- 506.54
- Volumen
- 566
- Cambio diario
- 1.44%
- Cambio mensual
- 4.94%
- Cambio a 6 meses
- 61.97%
- Cambio anual
- 48.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B