MEDP: Medpace Holdings Inc
501.94 USD 4.11 (0.83%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MEDP hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 497.17 bis zu einem Hoch von 505.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Medpace Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
497.17 505.15
Jahresspanne
250.05 506.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 497.83
- Eröffnung
- 502.32
- Bid
- 501.94
- Ask
- 502.24
- Tief
- 497.17
- Hoch
- 505.15
- Volumen
- 328
- Tagesänderung
- 0.83%
- Monatsänderung
- 5.80%
- 6-Monatsänderung
- 63.31%
- Jahresänderung
- 50.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K