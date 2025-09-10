KurseKategorien
Währungen / MEDP
Zurück zum Aktien

MEDP: Medpace Holdings Inc

501.94 USD 4.11 (0.83%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MEDP hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 497.17 bis zu einem Hoch von 505.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Medpace Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MEDP News

Tagesspanne
497.17 505.15
Jahresspanne
250.05 506.54
Vorheriger Schlusskurs
497.83
Eröffnung
502.32
Bid
501.94
Ask
502.24
Tief
497.17
Hoch
505.15
Volumen
328
Tagesänderung
0.83%
Monatsänderung
5.80%
6-Monatsänderung
63.31%
Jahresänderung
50.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K