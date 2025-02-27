Dövizler / MDXG
MDXG: MiMedx Group Inc
7.02 USD 0.13 (1.82%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MDXG fiyatı bugün -1.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.00 ve Yüksek fiyatı olarak 7.31 aralığında işlem gördü.
MiMedx Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MDXG haberleri
- MiMedx stock price target raised to $12 from $11 at Cantor Fitzgerald
- MiMedx Group, Inc. (MDXG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- MiMedx (MDXG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- MiMedx earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- MiMedx partners with Vaporox to co-market wound care products
- MiMedx: Reimbursement Hurdles Mask A Compelling Valuation Opportunity (Rating Upgrade)
- Medicare to set fixed price of $125.38 per sq cm for skin substitutes
- Simulations Plus, FB Financial And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Blue Gold (NASDAQ:BGL), FB Financial (NYSE:FBK)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on MiMedx stock amid CMS reimbursement changes
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Wound-care product makers tumble on Medicare payment proposal
- After-hours movers: FB Financial, MiMedx Group, Organogenesis, and more
- MiMedx and Organogenesis stocks tumble after CMS proposal to slash spending
- MiMedx Group, Inc. (MDXG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
7.00 7.31
Yıllık aralık
5.47 10.14
- Önceki kapanış
- 7.15
- Açılış
- 7.18
- Satış
- 7.02
- Alış
- 7.32
- Düşük
- 7.00
- Yüksek
- 7.31
- Hacim
- 1.375 K
- Günlük değişim
- -1.82%
- Aylık değişim
- 0.29%
- 6 aylık değişim
- -7.75%
- Yıllık değişim
- 19.39%
