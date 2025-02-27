Devises / MDXG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MDXG: MiMedx Group Inc
7.02 USD 0.13 (1.82%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MDXG a changé de -1.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.00 et à un maximum de 7.31.
Suivez la dynamique MiMedx Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDXG Nouvelles
- MiMedx stock price target raised to $12 from $11 at Cantor Fitzgerald
- MiMedx Group, Inc. (MDXG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- MiMedx (MDXG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- MiMedx earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- MiMedx partners with Vaporox to co-market wound care products
- MiMedx: Reimbursement Hurdles Mask A Compelling Valuation Opportunity (Rating Upgrade)
- Medicare to set fixed price of $125.38 per sq cm for skin substitutes
- Simulations Plus, FB Financial And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Blue Gold (NASDAQ:BGL), FB Financial (NYSE:FBK)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on MiMedx stock amid CMS reimbursement changes
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Wound-care product makers tumble on Medicare payment proposal
- After-hours movers: FB Financial, MiMedx Group, Organogenesis, and more
- MiMedx and Organogenesis stocks tumble after CMS proposal to slash spending
- MiMedx Group, Inc. (MDXG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
7.00 7.31
Range Annuel
5.47 10.14
- Clôture Précédente
- 7.15
- Ouverture
- 7.18
- Bid
- 7.02
- Ask
- 7.32
- Plus Bas
- 7.00
- Plus Haut
- 7.31
- Volume
- 1.375 K
- Changement quotidien
- -1.82%
- Changement Mensuel
- 0.29%
- Changement à 6 Mois
- -7.75%
- Changement Annuel
- 19.39%
20 septembre, samedi