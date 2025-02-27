Valute / MDXG
MDXG: MiMedx Group Inc
7.02 USD 0.13 (1.82%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MDXG ha avuto una variazione del -1.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.00 e ad un massimo di 7.31.
Segui le dinamiche di MiMedx Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MDXG News
- MiMedx stock price target raised to $12 from $11 at Cantor Fitzgerald
- MiMedx Group, Inc. (MDXG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- MiMedx (MDXG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- MiMedx earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- MiMedx partners with Vaporox to co-market wound care products
- MiMedx: Reimbursement Hurdles Mask A Compelling Valuation Opportunity (Rating Upgrade)
- Medicare to set fixed price of $125.38 per sq cm for skin substitutes
- Simulations Plus, FB Financial And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Blue Gold (NASDAQ:BGL), FB Financial (NYSE:FBK)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on MiMedx stock amid CMS reimbursement changes
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Wound-care product makers tumble on Medicare payment proposal
- After-hours movers: FB Financial, MiMedx Group, Organogenesis, and more
- MiMedx and Organogenesis stocks tumble after CMS proposal to slash spending
- MiMedx Group, Inc. (MDXG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
7.00 7.31
Intervallo Annuale
5.47 10.14
- Chiusura Precedente
- 7.15
- Apertura
- 7.18
- Bid
- 7.02
- Ask
- 7.32
- Minimo
- 7.00
- Massimo
- 7.31
- Volume
- 1.375 K
- Variazione giornaliera
- -1.82%
- Variazione Mensile
- 0.29%
- Variazione Semestrale
- -7.75%
- Variazione Annuale
- 19.39%
20 settembre, sabato