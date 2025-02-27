QuotazioniSezioni
MDXG: MiMedx Group Inc

7.02 USD 0.13 (1.82%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MDXG ha avuto una variazione del -1.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.00 e ad un massimo di 7.31.

Intervallo Giornaliero
7.00 7.31
Intervallo Annuale
5.47 10.14
Chiusura Precedente
7.15
Apertura
7.18
Bid
7.02
Ask
7.32
Minimo
7.00
Massimo
7.31
Volume
1.375 K
Variazione giornaliera
-1.82%
Variazione Mensile
0.29%
Variazione Semestrale
-7.75%
Variazione Annuale
19.39%
20 settembre, sabato