MDXG: MiMedx Group Inc
7.12 USD 0.03 (0.42%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MDXG hat sich für heute um -0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.12 bis zu einem Hoch von 7.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die MiMedx Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.12 7.18
Jahresspanne
5.47 10.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.15
- Eröffnung
- 7.18
- Bid
- 7.12
- Ask
- 7.42
- Tief
- 7.12
- Hoch
- 7.18
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- -0.42%
- Monatsänderung
- 1.71%
- 6-Monatsänderung
- -6.44%
- Jahresänderung
- 21.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K