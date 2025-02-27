通貨 / MDXG
MDXG: MiMedx Group Inc
7.15 USD 0.21 (3.03%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MDXGの今日の為替レートは、3.03%変化しました。日中、通貨は1あたり6.98の安値と7.17の高値で取引されました。
MiMedx Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MDXG News
- MiMedx stock price target raised to $12 from $11 at Cantor Fitzgerald
- MiMedx Group, Inc. (MDXG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- MiMedx (MDXG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- MiMedx earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- MiMedx partners with Vaporox to co-market wound care products
- MiMedx: Reimbursement Hurdles Mask A Compelling Valuation Opportunity (Rating Upgrade)
- Medicare to set fixed price of $125.38 per sq cm for skin substitutes
- Simulations Plus, FB Financial And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Blue Gold (NASDAQ:BGL), FB Financial (NYSE:FBK)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on MiMedx stock amid CMS reimbursement changes
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Wound-care product makers tumble on Medicare payment proposal
- After-hours movers: FB Financial, MiMedx Group, Organogenesis, and more
- MiMedx and Organogenesis stocks tumble after CMS proposal to slash spending
- MiMedx Group, Inc. (MDXG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
6.98 7.17
1年のレンジ
5.47 10.14
- 以前の終値
- 6.94
- 始値
- 6.99
- 買値
- 7.15
- 買値
- 7.45
- 安値
- 6.98
- 高値
- 7.17
- 出来高
- 907
- 1日の変化
- 3.03%
- 1ヶ月の変化
- 2.14%
- 6ヶ月の変化
- -6.04%
- 1年の変化
- 21.60%
