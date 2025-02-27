货币 / MDXG
MDXG: MiMedx Group Inc
6.97 USD 0.00 (0.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MDXG汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点6.91和高点7.07进行交易。
关注MiMedx Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- MiMedx stock price target raised to $12 from $11 at Cantor Fitzgerald
- MiMedx Group, Inc. (MDXG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- MiMedx (MDXG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- MiMedx earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- MiMedx partners with Vaporox to co-market wound care products
- MiMedx: Reimbursement Hurdles Mask A Compelling Valuation Opportunity (Rating Upgrade)
- Medicare to set fixed price of $125.38 per sq cm for skin substitutes
- Simulations Plus, FB Financial And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Blue Gold (NASDAQ:BGL), FB Financial (NYSE:FBK)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on MiMedx stock amid CMS reimbursement changes
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Wound-care product makers tumble on Medicare payment proposal
- After-hours movers: FB Financial, MiMedx Group, Organogenesis, and more
- MiMedx and Organogenesis stocks tumble after CMS proposal to slash spending
- MiMedx Group, Inc. (MDXG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
6.91 7.07
年范围
5.47 10.14
- 前一天收盘价
- 6.97
- 开盘价
- 6.96
- 卖价
- 6.97
- 买价
- 7.27
- 最低价
- 6.91
- 最高价
- 7.07
- 交易量
- 1.466 K
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.43%
- 6个月变化
- -8.41%
- 年变化
- 18.54%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值