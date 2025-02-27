Валюты / MDXG
MDXG: MiMedx Group Inc
6.97 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MDXG за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.91, а максимальная — 7.07.
Следите за динамикой MiMedx Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.91 7.07
Годовой диапазон
5.47 10.14
- Предыдущее закрытие
- 6.97
- Open
- 6.96
- Bid
- 6.97
- Ask
- 7.27
- Low
- 6.91
- High
- 7.07
- Объем
- 1.466 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.43%
- 6-месячное изменение
- -8.41%
- Годовое изменение
- 18.54%
