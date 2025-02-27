통화 / MDXG
MDXG: MiMedx Group Inc
7.02 USD 0.13 (1.82%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MDXG 환율이 오늘 -1.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.00이고 고가는 7.31이었습니다.
MiMedx Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDXG News
- MiMedx stock price target raised to $12 from $11 at Cantor Fitzgerald
- MiMedx Group, Inc. (MDXG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- MiMedx (MDXG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- MiMedx earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- MiMedx partners with Vaporox to co-market wound care products
- MiMedx: Reimbursement Hurdles Mask A Compelling Valuation Opportunity (Rating Upgrade)
- Medicare to set fixed price of $125.38 per sq cm for skin substitutes
- Simulations Plus, FB Financial And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Blue Gold (NASDAQ:BGL), FB Financial (NYSE:FBK)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on MiMedx stock amid CMS reimbursement changes
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Wound-care product makers tumble on Medicare payment proposal
- After-hours movers: FB Financial, MiMedx Group, Organogenesis, and more
- MiMedx and Organogenesis stocks tumble after CMS proposal to slash spending
- MiMedx Group, Inc. (MDXG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
7.00 7.31
년간 변동
5.47 10.14
- 이전 종가
- 7.15
- 시가
- 7.18
- Bid
- 7.02
- Ask
- 7.32
- 저가
- 7.00
- 고가
- 7.31
- 볼륨
- 1.375 K
- 일일 변동
- -1.82%
- 월 변동
- 0.29%
- 6개월 변동
- -7.75%
- 년간 변동율
- 19.39%
20 9월, 토요일