MDXG: MiMedx Group Inc
7.08 USD 0.14 (2.02%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MDXG para hoje mudou para 2.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.98 e o mais alto foi 7.12.
Veja a dinâmica do par de moedas MiMedx Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
6.98 7.12
Faixa anual
5.47 10.14
- Fechamento anterior
- 6.94
- Open
- 6.99
- Bid
- 7.08
- Ask
- 7.38
- Low
- 6.98
- High
- 7.12
- Volume
- 231
- Mudança diária
- 2.02%
- Mudança mensal
- 1.14%
- Mudança de 6 meses
- -6.96%
- Mudança anual
- 20.41%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh