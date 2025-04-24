FiyatlarBölümler
Dövizler / MBIO
MBIO: Mustang Bio Inc

1.67 USD 0.05 (3.09%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MBIO fiyatı bugün 3.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.61 ve Yüksek fiyatı olarak 1.78 aralığında işlem gördü.

Mustang Bio Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

MBIO haberleri

Günlük aralık
1.61 1.78
Yıllık aralık
0.89 22.00
Önceki kapanış
1.62
Açılış
1.61
Satış
1.67
Alış
1.97
Düşük
1.61
Yüksek
1.78
Hacim
269
Günlük değişim
3.09%
Aylık değişim
9.87%
6 aylık değişim
33.60%
Yıllık değişim
-86.08%
21 Eylül, Pazar