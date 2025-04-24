Valute / MBIO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MBIO: Mustang Bio Inc
1.67 USD 0.05 (3.09%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MBIO ha avuto una variazione del 3.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.61 e ad un massimo di 1.78.
Segui le dinamiche di Mustang Bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBIO News
- Fortress Biotech stock price target lowered to $17 at H.C. Wainwright
- Calidi Biotherapeutics Stock Jumps 39% After Hours — What's Going On - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Mustang Bio (NASDAQ:MBIO)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.94%
- Mustang Bio (MBIO) Stock Explodes 260% After FDA Grants Key Cancer Drug Designation - Mustang Bio (NASDAQ:MBIO)
- Dow Dips 1%; Mustang Bio Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Capgemini To Acquire WNS - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Mustang Bio stock soars after FDA grants orphan drug designation
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- US Stocks Mixed; UniFirst Shares Fall After Q3 Results - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.91%
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
Intervallo Giornaliero
1.61 1.78
Intervallo Annuale
0.89 22.00
- Chiusura Precedente
- 1.62
- Apertura
- 1.61
- Bid
- 1.67
- Ask
- 1.97
- Minimo
- 1.61
- Massimo
- 1.78
- Volume
- 269
- Variazione giornaliera
- 3.09%
- Variazione Mensile
- 9.87%
- Variazione Semestrale
- 33.60%
- Variazione Annuale
- -86.08%
21 settembre, domenica