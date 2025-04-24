QuotazioniSezioni
Valute / MBIO
Tornare a Azioni

MBIO: Mustang Bio Inc

1.67 USD 0.05 (3.09%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MBIO ha avuto una variazione del 3.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.61 e ad un massimo di 1.78.

Segui le dinamiche di Mustang Bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MBIO News

Intervallo Giornaliero
1.61 1.78
Intervallo Annuale
0.89 22.00
Chiusura Precedente
1.62
Apertura
1.61
Bid
1.67
Ask
1.97
Minimo
1.61
Massimo
1.78
Volume
269
Variazione giornaliera
3.09%
Variazione Mensile
9.87%
Variazione Semestrale
33.60%
Variazione Annuale
-86.08%
21 settembre, domenica