Moedas / MBIO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MBIO: Mustang Bio Inc
1.62 USD 0.01 (0.62%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MBIO para hoje mudou para 0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.61 e o mais alto foi 1.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Mustang Bio Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBIO Notícias
- Fortress Biotech stock price target lowered to $17 at H.C. Wainwright
- Calidi Biotherapeutics Stock Jumps 39% After Hours — What's Going On - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Mustang Bio (NASDAQ:MBIO)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.94%
- Mustang Bio (MBIO) Stock Explodes 260% After FDA Grants Key Cancer Drug Designation - Mustang Bio (NASDAQ:MBIO)
- Dow Dips 1%; Mustang Bio Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Capgemini To Acquire WNS - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Mustang Bio stock soars after FDA grants orphan drug designation
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- US Stocks Mixed; UniFirst Shares Fall After Q3 Results - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.91%
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
Faixa diária
1.61 1.66
Faixa anual
0.89 22.00
- Fechamento anterior
- 1.61
- Open
- 1.65
- Bid
- 1.62
- Ask
- 1.92
- Low
- 1.61
- High
- 1.66
- Volume
- 162
- Mudança diária
- 0.62%
- Mudança mensal
- 6.58%
- Mudança de 6 meses
- 29.60%
- Mudança anual
- -86.50%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh