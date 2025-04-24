Devises / MBIO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MBIO: Mustang Bio Inc
1.67 USD 0.05 (3.09%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MBIO a changé de 3.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.61 et à un maximum de 1.78.
Suivez la dynamique Mustang Bio Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBIO Nouvelles
- Fortress Biotech stock price target lowered to $17 at H.C. Wainwright
- Calidi Biotherapeutics Stock Jumps 39% After Hours — What's Going On - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Mustang Bio (NASDAQ:MBIO)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.94%
- Mustang Bio (MBIO) Stock Explodes 260% After FDA Grants Key Cancer Drug Designation - Mustang Bio (NASDAQ:MBIO)
- Dow Dips 1%; Mustang Bio Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Capgemini To Acquire WNS - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Mustang Bio stock soars after FDA grants orphan drug designation
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- US Stocks Mixed; UniFirst Shares Fall After Q3 Results - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.91%
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
Range quotidien
1.61 1.78
Range Annuel
0.89 22.00
- Clôture Précédente
- 1.62
- Ouverture
- 1.61
- Bid
- 1.67
- Ask
- 1.97
- Plus Bas
- 1.61
- Plus Haut
- 1.78
- Volume
- 269
- Changement quotidien
- 3.09%
- Changement Mensuel
- 9.87%
- Changement à 6 Mois
- 33.60%
- Changement Annuel
- -86.08%
20 septembre, samedi