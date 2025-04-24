Валюты / MBIO
MBIO: Mustang Bio Inc
1.58 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MBIO за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.54, а максимальная — 1.63.
Следите за динамикой Mustang Bio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.54 1.63
Годовой диапазон
0.89 22.00
- Предыдущее закрытие
- 1.58
- Open
- 1.55
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Low
- 1.54
- High
- 1.63
- Объем
- 152
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 3.95%
- 6-месячное изменение
- 26.40%
- Годовое изменение
- -86.83%
