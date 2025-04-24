クォートセクション
MBIO: Mustang Bio Inc

1.62 USD 0.01 (0.62%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MBIOの今日の為替レートは、0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり1.61の安値と1.66の高値で取引されました。

Mustang Bio Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
1.61 1.66
1年のレンジ
0.89 22.00
以前の終値
1.61
始値
1.65
買値
1.62
買値
1.92
安値
1.61
高値
1.66
出来高
162
1日の変化
0.62%
1ヶ月の変化
6.58%
6ヶ月の変化
29.60%
1年の変化
-86.50%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K