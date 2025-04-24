Währungen / MBIO
MBIO: Mustang Bio Inc
1.65 USD 0.03 (1.85%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MBIO hat sich für heute um 1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.61 bis zu einem Hoch von 1.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mustang Bio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MBIO News
Tagesspanne
1.61 1.78
Jahresspanne
0.89 22.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.62
- Eröffnung
- 1.61
- Bid
- 1.65
- Ask
- 1.95
- Tief
- 1.61
- Hoch
- 1.78
- Volumen
- 239
- Tagesänderung
- 1.85%
- Monatsänderung
- 8.55%
- 6-Monatsänderung
- 32.00%
- Jahresänderung
- -86.25%
