Divisas / MBIO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MBIO: Mustang Bio Inc
1.61 USD 0.03 (1.90%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MBIO de hoy ha cambiado un 1.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.57, mientras que el máximo ha alcanzado 1.68.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mustang Bio Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBIO News
- Fortress Biotech stock price target lowered to $17 at H.C. Wainwright
- Calidi Biotherapeutics Stock Jumps 39% After Hours — What's Going On - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Mustang Bio (NASDAQ:MBIO)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.94%
- Mustang Bio (MBIO) Stock Explodes 260% After FDA Grants Key Cancer Drug Designation - Mustang Bio (NASDAQ:MBIO)
- Dow Dips 1%; Mustang Bio Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Capgemini To Acquire WNS - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Mustang Bio stock soars after FDA grants orphan drug designation
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- US Stocks Mixed; UniFirst Shares Fall After Q3 Results - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.91%
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
Rango diario
1.57 1.68
Rango anual
0.89 22.00
- Cierres anteriores
- 1.58
- Open
- 1.58
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- Low
- 1.57
- High
- 1.68
- Volumen
- 195
- Cambio diario
- 1.90%
- Cambio mensual
- 5.92%
- Cambio a 6 meses
- 28.80%
- Cambio anual
- -86.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B