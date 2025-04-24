货币 / MBIO
MBIO: Mustang Bio Inc
1.61 USD 0.03 (1.90%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MBIO汇率已更改1.90%。当日，交易品种以低点1.57和高点1.68进行交易。
关注Mustang Bio Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MBIO新闻
- Fortress Biotech stock price target lowered to $17 at H.C. Wainwright
- Calidi Biotherapeutics Stock Jumps 39% After Hours — What's Going On - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Mustang Bio (NASDAQ:MBIO)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.94%
- Mustang Bio (MBIO) Stock Explodes 260% After FDA Grants Key Cancer Drug Designation - Mustang Bio (NASDAQ:MBIO)
- Dow Dips 1%; Mustang Bio Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Capgemini To Acquire WNS - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Mustang Bio stock soars after FDA grants orphan drug designation
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- US Stocks Mixed; UniFirst Shares Fall After Q3 Results - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.91%
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
日范围
1.57 1.68
年范围
0.89 22.00
- 前一天收盘价
- 1.58
- 开盘价
- 1.58
- 卖价
- 1.61
- 买价
- 1.91
- 最低价
- 1.57
- 最高价
- 1.68
- 交易量
- 195
- 日变化
- 1.90%
- 月变化
- 5.92%
- 6个月变化
- 28.80%
- 年变化
- -86.58%
