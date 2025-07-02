FiyatlarBölümler
Dövizler / MBB
MBB: iShares MBS ETF

95.00 USD 0.19 (0.20%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MBB fiyatı bugün -0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 94.97 ve Yüksek fiyatı olarak 95.11 aralığında işlem gördü.

MBB fiyatı bugün -0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 94.97 ve Yüksek fiyatı olarak 95.11 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
94.97 95.11
Yıllık aralık
90.28 95.99
Önceki kapanış
95.19
Açılış
95.09
Satış
95.00
Alış
95.30
Düşük
94.97
Yüksek
95.11
Hacim
2.884 K
Günlük değişim
-0.20%
Aylık değişim
1.44%
6 aylık değişim
1.31%
Yıllık değişim
-0.88%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%