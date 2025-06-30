Währungen / MBB
MBB: iShares MBS ETF
95.09 USD 0.06 (0.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MBB hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 95.05 bis zu einem Hoch von 95.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MBS ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MBB News
Tagesspanne
95.05 95.21
Jahresspanne
90.28 95.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 95.03
- Eröffnung
- 95.14
- Bid
- 95.09
- Ask
- 95.39
- Tief
- 95.05
- Hoch
- 95.21
- Volumen
- 2.485 K
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- 1.54%
- 6-Monatsänderung
- 1.41%
- Jahresänderung
- -0.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K