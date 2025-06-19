货币 / MBB
MBB: iShares MBS ETF
95.44 USD 0.25 (0.26%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MBB汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点95.42和高点95.97进行交易。
关注iShares MBS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBB新闻
- A Fed Housing Fix That’s Hiding In Plain Sight
- Weekly Economic Pulse: Meh
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- 30-Yr Treasury Yield Stuck Near 5% On Inflation Fears; 6-Month Yield Drops, Sees Rate Cuts
- Investment Grade Outlook: Balancing Opportunity And Risk
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- MBB ETF: Not Great Compensation For Convexity Risk (NASDAQ:MBB)
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- New Homes Closer To Being Affordable, But Remain Out Of Reach For Typical US Household
- Treasury Market Sees No Rate Cut by Sept., 30-Year Treasury Yield Near 5%
- Brad Simpson On Whether The Record Run For Markets Can Continue
- MTBA: A Solid Play On MBS Offering 6% Yield
- Why Bond Markets Are Taking Notice As Government Debt Levels Rise
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- What's The Fed Watching In CRE?
- FIAX Has An Attractive Yield, But Still Has To Prove Itself
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Will The Next Fed Chair Lurk In The 'Shadows'?
- Balancing Act: Building Resilient Portfolios In A Changing Landscape
- Historically Wide Spread Between 10-Year Treasury Yield And Mortgage Rates Widened Again
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
日范围
95.42 95.97
年范围
90.28 95.99
- 前一天收盘价
- 95.69
- 开盘价
- 95.79
- 卖价
- 95.44
- 买价
- 95.74
- 最低价
- 95.42
- 最高价
- 95.97
- 交易量
- 4.815 K
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 1.91%
- 6个月变化
- 1.78%
- 年变化
- -0.42%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B