Валюты / MBB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MBB: iShares MBS ETF
95.69 USD 0.04 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MBB за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.58, а максимальная — 95.84.
Следите за динамикой iShares MBS ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MBB
- A Fed Housing Fix That’s Hiding In Plain Sight
- Weekly Economic Pulse: Meh
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- 30-Yr Treasury Yield Stuck Near 5% On Inflation Fears; 6-Month Yield Drops, Sees Rate Cuts
- Investment Grade Outlook: Balancing Opportunity And Risk
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- MBB ETF: Not Great Compensation For Convexity Risk (NASDAQ:MBB)
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- New Homes Closer To Being Affordable, But Remain Out Of Reach For Typical US Household
- Treasury Market Sees No Rate Cut by Sept., 30-Year Treasury Yield Near 5%
- Brad Simpson On Whether The Record Run For Markets Can Continue
- MTBA: A Solid Play On MBS Offering 6% Yield
- Why Bond Markets Are Taking Notice As Government Debt Levels Rise
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- What's The Fed Watching In CRE?
- FIAX Has An Attractive Yield, But Still Has To Prove Itself
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Will The Next Fed Chair Lurk In The 'Shadows'?
- Balancing Act: Building Resilient Portfolios In A Changing Landscape
- Historically Wide Spread Between 10-Year Treasury Yield And Mortgage Rates Widened Again
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
Дневной диапазон
95.58 95.84
Годовой диапазон
90.28 95.99
- Предыдущее закрытие
- 95.73
- Open
- 95.80
- Bid
- 95.69
- Ask
- 95.99
- Low
- 95.58
- High
- 95.84
- Объем
- 3.287 K
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 2.18%
- 6-месячное изменение
- 2.05%
- Годовое изменение
- -0.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.