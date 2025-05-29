Dövizler / LZM
LZM: Lifezone Metals Limited
5.20 USD 0.07 (1.36%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LZM fiyatı bugün 1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.14 ve Yüksek fiyatı olarak 5.36 aralığında işlem gördü.
Lifezone Metals Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
LZM haberleri
- Lifezone Metals: Unveiling Value In Battery Metals' Next Frontier (NYSE:LZM)
- Lifezone Metals acquires BHP’s 17% stake in Kabanga Nickel
- 80 Mile appoints mining finance veteran Hofmaier as non-executive director
- Lifezone Metals Publishes its 2024 Sustainability Report
- Lifezone Metals Files Initial Assessment for the Kabanga Nickel Project in Tanzania
- Lifezone Metals Announces Filing Dates for Kabanga Nickel Project Technical Report Summaries
Günlük aralık
5.14 5.36
Yıllık aralık
2.90 7.29
- Önceki kapanış
- 5.13
- Açılış
- 5.20
- Satış
- 5.20
- Alış
- 5.50
- Düşük
- 5.14
- Yüksek
- 5.36
- Hacim
- 201
- Günlük değişim
- 1.36%
- Aylık değişim
- 20.37%
- 6 aylık değişim
- 19.82%
- Yıllık değişim
- -24.96%
21 Eylül, Pazar