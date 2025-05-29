Währungen / LZM
LZM: Lifezone Metals Limited
5.27 USD 0.14 (2.73%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LZM hat sich für heute um 2.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.14 bis zu einem Hoch von 5.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lifezone Metals Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.14 5.29
Jahresspanne
2.90 7.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.13
- Eröffnung
- 5.20
- Bid
- 5.27
- Ask
- 5.57
- Tief
- 5.14
- Hoch
- 5.29
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- 2.73%
- Monatsänderung
- 21.99%
- 6-Monatsänderung
- 21.43%
- Jahresänderung
- -23.95%
