LZM: Lifezone Metals Limited
4.91 USD 0.04 (0.82%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LZM за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.88, а максимальная — 4.99.
Следите за динамикой Lifezone Metals Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LZM
- Lifezone Metals: Unveiling Value In Battery Metals' Next Frontier (NYSE:LZM)
- Lifezone Metals acquires BHP’s 17% stake in Kabanga Nickel
- 80 Mile appoints mining finance veteran Hofmaier as non-executive director
- Lifezone Metals Publishes its 2024 Sustainability Report
- Lifezone Metals Files Initial Assessment for the Kabanga Nickel Project in Tanzania
- Lifezone Metals Announces Filing Dates for Kabanga Nickel Project Technical Report Summaries
Дневной диапазон
4.88 4.99
Годовой диапазон
2.90 7.29
- Предыдущее закрытие
- 4.87
- Open
- 4.90
- Bid
- 4.91
- Ask
- 5.21
- Low
- 4.88
- High
- 4.99
- Объем
- 164
- Дневное изменение
- 0.82%
- Месячное изменение
- 13.66%
- 6-месячное изменение
- 13.13%
- Годовое изменение
- -29.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.