Valute / LZM
LZM: Lifezone Metals Limited
5.20 USD 0.07 (1.36%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LZM ha avuto una variazione del 1.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.14 e ad un massimo di 5.36.
Segui le dinamiche di Lifezone Metals Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LZM News
- Lifezone Metals: Unveiling Value In Battery Metals' Next Frontier (NYSE:LZM)
- Lifezone Metals acquires BHP’s 17% stake in Kabanga Nickel
- 80 Mile appoints mining finance veteran Hofmaier as non-executive director
- Lifezone Metals Publishes its 2024 Sustainability Report
- Lifezone Metals Files Initial Assessment for the Kabanga Nickel Project in Tanzania
- Lifezone Metals Announces Filing Dates for Kabanga Nickel Project Technical Report Summaries
Intervallo Giornaliero
5.14 5.36
Intervallo Annuale
2.90 7.29
- Chiusura Precedente
- 5.13
- Apertura
- 5.20
- Bid
- 5.20
- Ask
- 5.50
- Minimo
- 5.14
- Massimo
- 5.36
- Volume
- 201
- Variazione giornaliera
- 1.36%
- Variazione Mensile
- 20.37%
- Variazione Semestrale
- 19.82%
- Variazione Annuale
- -24.96%
20 settembre, sabato