LZM: Lifezone Metals Limited
5.09 USD 0.05 (0.99%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LZM para hoje mudou para 0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.06 e o mais alto foi 5.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Lifezone Metals Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LZM Notícias
Faixa diária
5.06 5.31
Faixa anual
2.90 7.29
- Fechamento anterior
- 5.04
- Open
- 5.16
- Bid
- 5.09
- Ask
- 5.39
- Low
- 5.06
- High
- 5.31
- Volume
- 93
- Mudança diária
- 0.99%
- Mudança mensal
- 17.82%
- Mudança de 6 meses
- 17.28%
- Mudança anual
- -26.55%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh