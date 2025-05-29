Divisas / LZM
LZM: Lifezone Metals Limited
5.04 USD 0.13 (2.65%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LZM de hoy ha cambiado un 2.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.82, mientras que el máximo ha alcanzado 5.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lifezone Metals Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LZM News
- Lifezone Metals: Unveiling Value In Battery Metals' Next Frontier (NYSE:LZM)
- Lifezone Metals acquires BHP’s 17% stake in Kabanga Nickel
- 80 Mile appoints mining finance veteran Hofmaier as non-executive director
- Lifezone Metals Publishes its 2024 Sustainability Report
- Lifezone Metals Files Initial Assessment for the Kabanga Nickel Project in Tanzania
- Lifezone Metals Announces Filing Dates for Kabanga Nickel Project Technical Report Summaries
Rango diario
4.82 5.21
Rango anual
2.90 7.29
- Cierres anteriores
- 4.91
- Open
- 4.82
- Bid
- 5.04
- Ask
- 5.34
- Low
- 4.82
- High
- 5.21
- Volumen
- 510
- Cambio diario
- 2.65%
- Cambio mensual
- 16.67%
- Cambio a 6 meses
- 16.13%
- Cambio anual
- -27.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B