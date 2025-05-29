通貨 / LZM
LZM: Lifezone Metals Limited
5.13 USD 0.09 (1.79%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LZMの今日の為替レートは、1.79%変化しました。日中、通貨は1あたり5.06の安値と5.31の高値で取引されました。
Lifezone Metals Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
5.06 5.31
1年のレンジ
2.90 7.29
- 以前の終値
- 5.04
- 始値
- 5.16
- 買値
- 5.13
- 買値
- 5.43
- 安値
- 5.06
- 高値
- 5.31
- 出来高
- 184
- 1日の変化
- 1.79%
- 1ヶ月の変化
- 18.75%
- 6ヶ月の変化
- 18.20%
- 1年の変化
- -25.97%
