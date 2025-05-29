통화 / LZM
LZM: Lifezone Metals Limited
5.20 USD 0.07 (1.36%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LZM 환율이 오늘 1.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.14이고 고가는 5.36이었습니다.
Lifezone Metals Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
5.14 5.36
년간 변동
2.90 7.29
- 이전 종가
- 5.13
- 시가
- 5.20
- Bid
- 5.20
- Ask
- 5.50
- 저가
- 5.14
- 고가
- 5.36
- 볼륨
- 201
- 일일 변동
- 1.36%
- 월 변동
- 20.37%
- 6개월 변동
- 19.82%
- 년간 변동율
- -24.96%
20 9월, 토요일