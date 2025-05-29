货币 / LZM
LZM: Lifezone Metals Limited
5.08 USD 0.17 (3.46%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LZM汇率已更改3.46%。当日，交易品种以低点4.82和高点5.21进行交易。
关注Lifezone Metals Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LZM新闻
日范围
4.82 5.21
年范围
2.90 7.29
- 前一天收盘价
- 4.91
- 开盘价
- 4.82
- 卖价
- 5.08
- 买价
- 5.38
- 最低价
- 4.82
- 最高价
- 5.21
- 交易量
- 266
- 日变化
- 3.46%
- 月变化
- 17.59%
- 6个月变化
- 17.05%
- 年变化
- -26.70%
