LNT: Alliant Energy Corporation
64.17 USD 0.39 (0.61%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LNT fiyatı bugün 0.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.50 ve Yüksek fiyatı olarak 64.47 aralığında işlem gördü.
Alliant Energy Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
63.50 64.47
Yıllık aralık
56.08 67.11
- Önceki kapanış
- 63.78
- Açılış
- 63.96
- Satış
- 64.17
- Alış
- 64.47
- Düşük
- 63.50
- Yüksek
- 64.47
- Hacim
- 3.009 K
- Günlük değişim
- 0.61%
- Aylık değişim
- -0.76%
- 6 aylık değişim
- -0.19%
- Yıllık değişim
- 6.05%
21 Eylül, Pazar