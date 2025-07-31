Währungen / LNT
LNT: Alliant Energy Corporation
63.78 USD 0.08 (0.13%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LNT hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.28 bis zu einem Hoch von 64.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alliant Energy Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LNT News
- Alliant Energy Stock: Navigating The Data Center Boom At A Full Valuation (NASDAQ:LNT)
- PPL Gains 10.9% in a Year: How Should You Play the Stock?
- Alliant Energy Rides on Renewable Expansion & Strategic Investments
- Alliant Energy stock hits all-time high at 66.77 USD
- Jefferies raises Alliant Energy stock price target to $74 on data center growth
- Alliant Energy price target raised to $70 from $62 at Mizuho on data center growth
- Alliant Energy stock price target raised to $68 from $66 at BMO Capital
- Alliant Energy stock price target raised to $72 from $68 at Wolfe Research
- Alliant Energy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Miss
- Alliant Energy Q2 2025 slides: data center growth and tax credits fuel expansion
- Alliant Energy (LNT) Beats Q2 Earnings Estimates
- Alliant Energy earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Morning Bid: Tariffs hit, Apple rises
- Pinnacle West Q2 Earnings In Line With Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Pinnacle West (PNW) Matches Q2 Earnings Estimates
- Alliant Energy to Release Q2 Earnings: Here's What You Need to Know
- Janus Henderson Mid Cap Value Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Mid Cap Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Spire Q3 Earnings Outpace Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Unitil (UTL) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Alliant Energy stock hits all-time high at 66.55 USD
- Brookfield Renewable Partners Posts Wider-Than-Expected Q2 Loss
- Eversource Energy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Eversource Energy (ES) Q2 Earnings Beat Estimates
Tagesspanne
63.28 64.15
Jahresspanne
56.08 67.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.86
- Eröffnung
- 63.67
- Bid
- 63.78
- Ask
- 64.08
- Tief
- 63.28
- Hoch
- 64.15
- Volumen
- 2.188 K
- Tagesänderung
- -0.13%
- Monatsänderung
- -1.36%
- 6-Monatsänderung
- -0.79%
- Jahresänderung
- 5.40%
