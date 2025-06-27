Dövizler / LNN
LNN: Lindsay Corporation
139.01 USD 2.09 (1.48%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LNN fiyatı bugün -1.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 138.80 ve Yüksek fiyatı olarak 141.44 aralığında işlem gördü.
Lindsay Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LNN haberleri
- Lindsay Corporation yönetim kuruluna GE HealthCare CIO’sunu atadı
- Zacks Industry Outlook Highlights CNH Industrial, AGCO and Lindsay
- 3 Farm Equipment Stocks to Watch Amid Improving Industry Trends
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Deere Q3 Earnings & Sales Beat Estimates, Dip Y/Y on Lower Volume
- Deere Gears Up to Report Q3 Earnings: What to Expect for the Stock
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Here's Why Lindsay (LNN) is a Strong Momentum Stock
- Lindsay Corp CFO Brian Ketcham to retire at end of 2025
- US investors back away from climate and social reforms
- Lindsay Corporation: Q3 Earnings Indicate Strength But Limited Upside (NYSE:LNN)
- Lindsay stock rating reiterated at Market Perform by William Blair
Günlük aralık
138.80 141.44
Yıllık aralık
112.14 150.83
- Önceki kapanış
- 141.10
- Açılış
- 141.44
- Satış
- 139.01
- Alış
- 139.31
- Düşük
- 138.80
- Yüksek
- 141.44
- Hacim
- 66
- Günlük değişim
- -1.48%
- Aylık değişim
- 1.92%
- 6 aylık değişim
- 11.48%
- Yıllık değişim
- 11.39%
21 Eylül, Pazar