LNN: Lindsay Corporation

140.56 USD 0.91 (0.65%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LNN за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 139.40, а максимальная — 141.08.

Следите за динамикой Lindsay Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
139.40 141.08
Годовой диапазон
112.14 150.83
Предыдущее закрытие
139.65
Open
140.06
Bid
140.56
Ask
140.86
Low
139.40
High
141.08
Объем
174
Дневное изменение
0.65%
Месячное изменение
3.06%
6-месячное изменение
12.73%
Годовое изменение
12.63%
