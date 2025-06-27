Валюты / LNN
LNN: Lindsay Corporation
140.56 USD 0.91 (0.65%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LNN за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 139.40, а максимальная — 141.08.
Следите за динамикой Lindsay Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LNN
Дневной диапазон
139.40 141.08
Годовой диапазон
112.14 150.83
- Предыдущее закрытие
- 139.65
- Open
- 140.06
- Bid
- 140.56
- Ask
- 140.86
- Low
- 139.40
- High
- 141.08
- Объем
- 174
- Дневное изменение
- 0.65%
- Месячное изменение
- 3.06%
- 6-месячное изменение
- 12.73%
- Годовое изменение
- 12.63%
