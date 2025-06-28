Divisas / LNN
LNN: Lindsay Corporation
139.73 USD 0.83 (0.59%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LNN de hoy ha cambiado un -0.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 139.44, mientras que el máximo ha alcanzado 142.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lindsay Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
139.44 142.50
Rango anual
112.14 150.83
- Cierres anteriores
- 140.56
- Open
- 141.66
- Bid
- 139.73
- Ask
- 140.03
- Low
- 139.44
- High
- 142.50
- Volumen
- 112
- Cambio diario
- -0.59%
- Cambio mensual
- 2.45%
- Cambio a 6 meses
- 12.06%
- Cambio anual
- 11.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B