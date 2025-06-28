CotizacionesSecciones
Divisas / LNN
Volver a Acciones

LNN: Lindsay Corporation

139.73 USD 0.83 (0.59%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LNN de hoy ha cambiado un -0.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 139.44, mientras que el máximo ha alcanzado 142.50.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Lindsay Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LNN News

Rango diario
139.44 142.50
Rango anual
112.14 150.83
Cierres anteriores
140.56
Open
141.66
Bid
139.73
Ask
140.03
Low
139.44
High
142.50
Volumen
112
Cambio diario
-0.59%
Cambio mensual
2.45%
Cambio a 6 meses
12.06%
Cambio anual
11.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B