LNN: Lindsay Corporation
141.10 USD 1.37 (0.98%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LNN hat sich für heute um 0.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 139.14 bis zu einem Hoch von 142.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lindsay Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
139.14 142.10
Jahresspanne
112.14 150.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 139.73
- Eröffnung
- 140.16
- Bid
- 141.10
- Ask
- 141.40
- Tief
- 139.14
- Hoch
- 142.10
- Volumen
- 168
- Tagesänderung
- 0.98%
- Monatsänderung
- 3.45%
- 6-Monatsänderung
- 13.16%
- Jahresänderung
- 13.06%
