LNN: Lindsay Corporation

141.10 USD 1.37 (0.98%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LNN hat sich für heute um 0.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 139.14 bis zu einem Hoch von 142.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lindsay Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
139.14 142.10
Jahresspanne
112.14 150.83
Vorheriger Schlusskurs
139.73
Eröffnung
140.16
Bid
141.10
Ask
141.40
Tief
139.14
Hoch
142.10
Volumen
168
Tagesänderung
0.98%
Monatsänderung
3.45%
6-Monatsänderung
13.16%
Jahresänderung
13.06%
