LMND: Lemonade Inc

60.95 USD 3.62 (6.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LMND fiyatı bugün 6.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 57.14 ve Yüksek fiyatı olarak 61.82 aralığında işlem gördü.

Lemonade Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
57.14 61.82
Yıllık aralık
15.27 61.82
Önceki kapanış
57.33
Açılış
57.35
Satış
60.95
Alış
61.25
Düşük
57.14
Yüksek
61.82
Hacim
5.490 K
Günlük değişim
6.31%
Aylık değişim
18.21%
6 aylık değişim
93.92%
Yıllık değişim
270.07%
21 Eylül, Pazar